Madrid (AFP) Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez will die in der Verfassung des Landes verankerten rechtlichen Privilegien von Politikern, Mitgliedern der königlichen Familie und hochrangigen Beamten abschaffen, die sie vor Korruptionsanschuldigungen schützen können. Die Maßnahme sei notwendig, "um das Vertrauen der Leute in die Politik wiederherzustellen", sagte Sánchez am Montag in Madrid.

