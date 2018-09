Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat für Montag eine wichtige Ankündigung im ausufernden Handelsstreit mit China versprochen. Es gebe "einige sehr positive Neuigkeiten", sagte Trump in Washington. Es werde "viel Geld in die Kassen der USA" kommen, fügte der US-Präsident vielsagend hinzu. Die Nachricht soll demnach nach Schließung der US-Börsen am Montagabend (Ortszeit) bekannt gemacht werden.

