Gera (AFP) Unbekannte haben im thüringischen Bad Köstritz offenbar ein Hakenkreuz in eine Wiese gemäht. Eine Zeugin entdeckte das etwa 20 mal 25 Meter große Hakenkreuz auf einer Luftbildkarte im Internet und meldete dies am vergangenen Donnerstag der Polizei, wie die Landespolizeiinspektion in Gera am Montag mitteilte.

