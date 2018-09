Darmstadt (AFP) In Südhessen haben Polizisten vier Männer festgenommen, weil sie Naziparolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Am Freitagabend alarmierten Zeugen die Polizei in Groß-Gerau, wie die Polizei Darmstadt am Montag mitteilte. Die herbeigerufenen Polizisten kontrollierten die Männer im Alter zwischen 18 und 29 Jahren schließlich in Büttelborn.

