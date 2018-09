Chemnitz (dpa) - Sachsens Innenminister Roland Wöller hat Bürger vor einer Teilnahme an Rechten-Demonstrationen gewarnt. "Wenn man sich auf einer Veranstaltung befindet, wo Hitlergrüße gezeigt werden, befindet man sich auf der falschen Seite", sagte er beim "Bürgerdialog" in Chemnitz. Es bestehe die Gefahr, dass man in Mithaftung genommen werde. Zahlreiche Chemnitzer hatten zuvor ihren Unmut darüber geäußert, dass sie seit dem gewaltsamen Tod eines Deutschen vor gut drei Wochen als Nazis bezeichnet würden, weil sie an rechtsgerichteten Demonstrationen teilnahmen.

