Trier (AFP) Bei einem Schiffsunglück im rheinland-pfälzischen Trier sind am Sonntagnachmittag zehn Menschen verletzt worden. Das Boot setzte in einer Schleuse auf und neigte sich stark zur Seite, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach befand sich das Fahrgastschiff mit 30 Passagieren in der Schleuse, als das Heck nach links ausscherte und dadurch zum Teil in eine Nische der Kammerwand ragte.

