Rosenheim (AFP) Ein 78-jähriger Wanderer ist bei einer Bergtour in der Nähe von Inzell in Oberbayern in den Tod gestützt. Der Mann sei in einem Steilhang gestolpert und durch einen mit Felsen durchsetzten Wald 40 bis 50 Meter tief gestürzt, teilte die Polizei in Rosenheim am Dienstag mit. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte vor Ort starb.

