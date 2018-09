Mainz (AFP) Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Jens Ahnemüller ist mit sofortiger Wirkung aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen worden. Grund dafür seien wiederholte Kontakte in rechtsextreme Kreise, teilte die Fraktion am Dienstag in Mainz mit. Ahnemüller sei deswegen bereits abgemahnt worden. Dennoch habe er weiterhin Kontakt zu Rechtsextremen gehalten.

