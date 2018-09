Kassel (AFP) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will auch für junge Erwachsene die Unterkunftskosten aus den für Hartz-IV-Empfänger möglichen Sanktionen herausnehmen. Das bekräftigte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Besuch am Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. Deutschland werde aber eine Arbeitsgesellschaft bleiben, ein bedingungsloses Grundkommen lehne er daher ab.

