Erfurt (AFP) Arbeitsvertragliche Verfallsklauseln für Ansprüche gegen den Arbeitgeber müssen den Mindestlohn ausnehmen. In neuen, seit Anfang 2015 geschlossenen Arbeitsverträgen ist andernfalls die gesamte Klausel unwirksam, wie am Dienstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied. Was für Altverträge gilt, ließen die Erfurter Richter offen. (Az: 9 AZR 162/18)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.