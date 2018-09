Hannover (AFP) Opfer des Weihnachtsmarktanschlags am Berliner Breitscheidplatz und Hinterbliebene haben einem Bericht zufolge bislang rund 2,7 Millionen Euro vom Bund erhalten. Die höchste Einzelsumme sei dabei mit 350.000 Euro an einen Schwerstverletzten geflossen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen Regierungsbericht, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.