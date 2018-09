Peking (AFP) Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Strafzölle auf chinesische Waren massiv auszuweiten, hat Peking mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. China müsse seine "legitimen Rechte und Interessen und die globale Handelsordnung verteidigen" und habe keine andere Wahl, als Vergeltungsmaßnahmen in gleicher Höhe zu ergreifen. Die Entscheidung der USA bringe "neue Unsicherheit" in die Verhandlungen beider Seiten, kritisierte das Handelsministerium am Dienstag.

