Peking (AFP) China hat Strafzölle auf Importe aus den USA im Wert von 60 Milliarden Dollar (51,2 Milliarden Euro) angekündigt. Damit reagierte die Führung in Peking am Dienstag auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, neue Zölle auf chinesische Importe im Gesamtwert von rund 200 Milliarden Dollar ab kommender Woche einzuführen. "Wenn die USA darauf bestehen, die Zölle noch weiter zu erhöhen, wird China entsprechend antworten", erklärte das Finanzministerium in Peking.

