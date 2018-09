Schweinfurt (AFP) Gut zwei Jahre nach dem Teileinsturz einer Autobahnbrücke in Bayern mit einem Toten und 14 Verletzten hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt Anklage gegen drei Ingenieure erhoben. Sie sollen durch mangelnde Sorgfalt bei den statischen Berechnungen den Einsturz eines Traggerüstes in einem Bauabschnitt der Brücke an der Autobahn 7 nahe Werneck verursacht haben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

