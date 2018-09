Chemnitz (AFP) Nach dem Tötungsdelikt von Chemnitz bleibt einer der zunächst festgenommenen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht lehnte am Dienstag die von den Anwälten beantragte Aufhebung des Haftbefehls gegen den 23-jährigen mutmaßlichen Syrer ab, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Chemnitz sagte. Der Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags gegen den Mann bleibe bestehen. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der mutmaßliche Syrer und ein noch immer flüchtiger dritter Tatverdächtiger an dem Tötungsdelikt vor rund drei Wochen beteiligt waren.

