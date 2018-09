Kleve (AFP) Bei einem Brand in einem Gefängnis im nordrhein-westfälischen Kleve sind elf Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Montagabend in der Zelle eines Häftlings ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann habe schwere Verbrennungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.

