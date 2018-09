Hamburg (AFP) Eltern können von Ende September bis Ende Oktober gebrauchte und gut erhaltene Kinderklamotten an Tchibo schicken - das Unternehmen verwendet sie weiter: Die Kleidungsstücke in den Größen 56 bis 176 werden in den Mietservice integriert und weiterverliehen, wie Tchibo am Dienstag ankündigte. Die Aktion startet demnach am 25. September.

