Moskau (AFP) Medien und Einzelpersonen, die ein Dementi ihrer gerichtlich als falsch eingestuften Äußerungen verweigern, sollen in Russland künftig mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Das russische Unterhaus verabschiedete am Dienstag in zweiter Lesung eine entsprechende Reform des Strafgesetzbuch-Paragrafen 315, der die Verbreitung von Falschinformationen verhindern soll. Die Neuerung richtet sich nach Einschätzung von Menschenrechtsaktivisten auch gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny.

