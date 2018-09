Dortmund (AFP) Kinder haben in Dortmund eine Spitzmaus als Fundtier auf einer Polizeiwache abgegeben. Die Knirpse lasen ein "kleines, junges, graues, mausähnliches Tier" in einer Grünanlage auf, wie die Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Dienstag mitteilte. Auf der Wache präsentierten die Kinder das Tier demnach als "wichtige Entdeckung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.