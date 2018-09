Chicago (AFP) In den USA ist eine junge spanische Golfspielerin getötet worden. Die Leiche der 22-jährigen Celia Barquin Arozamena sei am Montag auf einem Golfplatz im US-Bundesstaat Iowa gefunden worden, erklärte die Polizei. Ein 22-Jähriger wurde als Verdächtiger festgenommen und wird nun des Mordes beschuldigt. Die Polizei war wegen einer "verdächtigen", unbeaufsichtigten Golftasche zum Golfplatz Coldwater Golf Links in der Stadt Ames gerufen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.