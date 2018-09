Hamburg (AFP) 14 Monate nach den schweren Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg hat die Polizei am Dienstag erneut Wohnungen mehrerer Verdächtiger in Deutschland durchsucht. Ein Mann sei in Hamburg festgenommen worden, teilte die Polizei in der Hansestadt mit. Die Beamten durchsuchten den Angaben zufolge Objekte in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die Razzien dauerten am Dienstagmorgen an.

