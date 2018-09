Frankfurt/Main (AFP) Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt hat die Polizei in Frankfurt am Main zufällig ein beachtliches Waffenarsenal entdeckt. Darunter befanden sich zahlreiche verbotene Waffen, wie die Polizei am Diensttag mitteilte. Ursprünglich waren die Beamten am Montag wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt gerufen worden. Handgreiflichkeiten gab es allerdings nicht - stattdessen entdeckten die Einsatzkräfte das Waffenarsenal mit zahlreichen Hieb-, Stich- und Schlagwaffen sowie Gewehre und Munition.

