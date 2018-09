Stuttgart (AFP) An einem fremdenfeindlichen Angriff vor zehn Tagen in Wiesloch ist nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums auch ein Verwaltungsangestellter der Polizei beteiligt gewesen. Der 30-Jährige soll am 8. September an einer Attacke von insgesamt sechs alkoholisierten Männer auf Gäste einer Eisdiele teilgenommen haben, darunter auch Kinder, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Dabei wurden insgesamt fünf Menschen verletzt. Zuvor sollen die Männer fremdenfeindliche Parolen gerufen haben.

