Berlin (AFP) In der Diskussion um ein Fahrplan für den Kohleausstieg hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU) für eine schrittweise Abschaltung von Kraftwerken plädiert. "Für das Klima ist entscheidend, wie viel CO2 die Kraftwerke insgesamt noch ausstoßen, nicht wann das letzte Kohlekraftwerk vom Netz geht", erklärte der SRU-Experte Wolfgang Lucht am Dienstag in Berlin.

