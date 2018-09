Brüssel (AFP) Vor dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Salzburg hat EU-Ratspräsident Donald Tusk vor einem Brexit ohne Austrittsabkommen gewarnt. "Unglücklicherweise ist ein No-Deal-Szenario nach wie vor durchaus möglich", erklärte Tusk in seinem am Dienstag veröffentlichten Einladungsschreiben zu dem Treffen diese Woche. "Aber wenn wir alle verantwortungsbewusst handeln, können wir eine Katastrophe vermeiden." Es sei im Interesse aller, "die durch den Brexit verursachten Schäden zu begrenzen".

