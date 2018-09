Montabaur (AFP) Saftige Beute: Gleich zentnerweise haben Unbekannte in Rheinland-Pfalz Birnen von Bäumen gestohlen. Wie die Polizei in Montabaur am Dienstag mitteilte, wurden die Früchte vor einigen Tagen von einem abgelegenen umzäunten Wiesengrundstück in der Ortschaft Schönborn entwendet.

