Berlin (AFP) Der umstrittene Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, muss seinen Posten räumen. Maaßen werde künftig als Staatssekretär im Bundesinnenministerium tätig sein, teilte die Bundesregierung am Dienstag nach einem Treffen der Koalitionsspitzen mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schätze Maaßens "Kompetenz in Fragen der öffentlichen Sicherheit", gleichwohl werde der Jurist in seiner neuen Position nicht für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig sein.

