Berlin (AFP) Weniger als 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen aus Hartz-IV-Familien profitieren einer Untersuchung zufolge von Zuschüssen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket. Es gebe deutliche regionale Unterschiede, insgesamt sei die Quote der bewilligten Anträge und festgestellten Ansprüche allerdings "niederschmetternd gering", kritisierten der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Deutsche Kinderschutzbund am Dienstag in Berlin.

