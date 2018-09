München (AFP) Anleger können selbst entscheiden, ob und wann sie wertlos gewordene Aktien abstoßen wollen. Nach einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) in München können sie Papiere gezielt in einem Jahr verkaufen, in dem eine möglichst weitgehende Verrechnung der Verluste mit anderweitigen Kapitalerträgen möglich ist. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung sei dies kein Missbrauch. (Az. VIII R 32/16)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.