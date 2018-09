Brüssel (AFP) Vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg haben die europäischen Autozulieferer vor den Folgen eines harten Brexit für die Automobilindustrie gewarnt. "Ein Brexit ohne Austrittsabkommen wäre für die Zulieferindustrie in Europa und Großbritannien ernsthaft schädlich", erklärte am Mittwoch der in Brüssel ansässige Zulieferer-Verband Clepa. Die derzeitige Unsicherheit über das weitere Vorgehen gehört demnach zu den größten Sorgen der Branche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.