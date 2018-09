Kopenhagen (AFP) Der Chef von Dänemarks größtem Kreditinstitut, der Danske Bank, ist wegen eines Geldwäscheskandals in Estland zurückgetreten. Thomas Borgen erklärte am Mittwoch, es sei das Beste für alle, wenn er gehe. Die Bank sei "ihren Verpflichtungen klar nicht nachgekommen, die mögliche Geldwäsche über ihre Tochter in Estland zu überprüfen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.