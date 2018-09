Brüssel (AFP) Die EU-Kommission stellt die Untersuchungen der Steuerpraktiken der Schnellrestaurantkette McDonald's in Luxemburg ein. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass Luxemburg dem Unternehmen keine unzulässigen steuerlichen Vorteile gewährt habe, erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel. Die Kommission hatte Ende 2015 ein Prüfverfahren der steuerlichen Behandlung des US-Unternehmens in Luxemburg eingeleitet.

