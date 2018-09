Salzburg (AFP) Die Beratungen des EU-Gipfels in Salzburg haben beim umstrittenen Thema der Flüchtlingsverteilung unter den Mitgliedstaaten keine Annäherung gebracht. In diesem Bereich habe die Diskussion am Mittwochabend "bestätigt, dass Unterschiede fortbestehen", hieß es in der Nacht zum Donnerstag aus EU-Kreisen. Einig seien sich die Staats- und Regierungschefs aber darin gewesen, "die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu stärken". Dazu gehöre auch Ägypten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.