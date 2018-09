Seoul (AFP) Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will "in naher Zukunft" in die südkoreanische Hauptstadt Seoul reisen. Dies habe er dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zugesagt, sagte Kim am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Gipfeltreffen in Pjöngjang. Es wäre der erste solche Besuch eines nordkoreanischen Machthabers seit der Teilung der Koreanischen Halbinsel.

