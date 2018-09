St. Nikolaus (dpa) - Auch wenn es vielerorts noch warm ist - etliche Kinder denken jetzt schon an die Adventszeit. Seit vier Wochen bekomme der Nikolaus wieder Post, sagte Sabine Gerecke vom Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus. Mehrere Hundert Briefe seien schon eingegangen: "Eigentlich ist es unvorstellbar, doch die Kinder denken schon an Weihnachten." Einige schrieben dem Nikolaus aus dem Urlaub. "Andere wollen gerne die Ersten sein, die ihren Wunschzettel abgeben, so dass nichts mehr schiefgehen kann."

