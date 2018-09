Offenbach (AFP) In einer Wohnung im hessischen Dietzenbach ist am Mittwoch ein möglicher Sprengsatz entdeckt worden. Wie die Polizei in Offenbach mitteilte, wurde die Umgebung abgesperrt. Mehrere Gebäude, darunter auch eine Schule, wurden geräumt.

