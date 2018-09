Brüssel (AFP) Wegen der Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP zum 1. September ist die Zahl der Auto-Neuzulassungen im August europaweit sprunghaft angestiegen. Der Pkw-Markt in der EU wuchs im Vergleich zum Vorjahresmonat um 31,2 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Automobilwirtschaftsexperten fürchten einen Einbruch der Verkaufszahlen in den kommenden Monaten.

