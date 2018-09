Hannover (AFP) Der Blick aufs Smartphone ist die häufigste Unfallursache im Straßenverkehr. Die Verkehrssicherheitskampagne "Be smart" geht davon aus, dass pro Jahr 500 Menschen dadurch getötet und 25.000 weitere verletzt werden, wie der Automobilklub Mobil in Deutschland am Donnerstag in Hannover mitteilte. Mehr als 70 Prozent gaben in einer Umfrage an, ihr Smartphone am Steuer zu benutzen, davon 20 Prozent sogar regelmäßig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.