Berlin (AFP) Die in diesem Jahr vom Land Berlin ausgerichteten Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sollen ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. Berlins Regierender Bürgermeister und amtierender Bundesratspräsident Michael Müller (SPD) stellte am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor das Programm des Bürgerfests unter dem Motto "Nur mit euch" vor. Die Veranstalter erwarten vom 1. bis zum 3. Oktober mehr als eine Million Besucher.

