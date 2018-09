Kleve (AFP) Ein 19-Jähriger ist im nordrhein-westfälischen Kleve von von einem Baukran gestürzt und gestorben. Der junge Mann versuchte am Mittwoch, sich an Industrieleitungen hinabzuhangeln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war demnach mit einem Bekannten unterwegs.

