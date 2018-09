Düsseldorf (AFP) In einer Umfrage zur politischen Stimmung in Nordrhein-Westfalen ist die mit der FDP regierende CDU von Ministerpräsident Armin Laschet deutlich abgesackt. Stünde derzeit eine Landtagswahl an, kämen die Christdemokraten auf 31 Prozent, wie die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Instituts YouGov für den Sender Sat.1 ergab. In einer Umfrage von Infratest dimap für den Westdeutschen Rundfunk von Mitte Mai lag die CDU noch bei 35 Prozent.

