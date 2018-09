Saalfeld/Saale (AFP) Rund zwei Wochen nach einem Badeunfall in einem Schwimmbad im thüringischen Rudolstadt ist eine Fünfjährige im Krankenhaus an den Folgen gestorben. Das teilte die Polizei in Saalfeld am Donnerstag mit. Die Ermittlungen zum Unglückshergang dauerten an.

