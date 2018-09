Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorschlag der EU-Kommission abgelehnt, einen eigenen europäischen Katastrophenschutz aufzubauen. Sie glaube nicht, "dass es sinnvoll ist, dass es europäische Einheiten und technische Fazilitäten gibt", sagte Merkel nach dem EU-Gipfel am Donnerstag in Salzburg. Aus ihrer Sicht würden Kapazitäten in den Mitgliedstaaten ausreichen, "die dann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden können".

