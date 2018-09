Berlin (AFP) Deutsche Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben die Bundesregierung aufgefordert, bei der Umsetzung von Menschenrechten ihre eigenen Ansprüche zu erfüllen. Zwar weise Deutschland im weltweiten Vergleich "einen hohen Standard bei der Anerkennung und Umsetzung von Menschenrechten auf", erklärte das in Berlin ansässige Forum Menschenrechte am Donnerstag. Es gebe aber "noch deutlich Luft nach oben". Das Forum Menschenrechte, ein Zusammenschluss zahlreicher NGOs, äußerte sich anlässlich der Verabschiedung eines Länderprüfberichts zu Deutschland beim UN-Menschenrechtsrat in Genf.

