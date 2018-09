Weil am Rhein (AFP) Weil ein Junge aus dem baden-württembergischen Weil am Rhein sich lautstark dagegen wehrte, sein Zimmer aufzuräumen, haben besorgte Nachbarn die Polizei gerufen. Das Kind habe am Mittwochnachmittag laut um Hilfe geschrien, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.