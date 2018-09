Berlin (AFP) Die SPD-Bundestagsfraktion kommt am Montagnachmittag zu einer Sondersitzung zusammen. Das bestätigte ein Fraktionssprecher am Donnerstag in Berlin. Dabei soll es um die Koalitionsentscheidungen zu Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen gehen, die bei vielen Sozialdemokraten auf heftige Kritik stoßen. Zuvor beraten am Montag bereits SPD-Präsidium und -Vorstand über das Thema.

