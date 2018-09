Den Haag (AFP) Vier Kinder sind in den Niederlanden beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastenfahrrad ums Leben gekommen. Eine Frau und ein weiteres Kind wurden bei dem Unfall in Oss an der niederländisch-deutschen Grenze schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. "Es ist ein wirklich fürchterlicher Unfall", sagte ein Bahnsprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.