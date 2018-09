Ankara (AFP) Die türkische Polizei hat am Freitag 85 Soldaten wegen angeblicher Verbindungen zum islamischen Prediger Fethullah Gülen festgenommen, dessen Bewegung von der Regierung für den Putschversuch vor zwei Jahren verantwortlich gemacht wird. Insgesamt stellte die Staatsanwaltschaft in Ankara Haftbefehle gegen 110 Soldaten aus, die im aktiven Dienst der Luftwaffe stehen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Nach 25 Soldaten wird nach den landesweiten Razzien am Freitag weiter gefahndet.

