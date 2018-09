San Francisco (AFP) Der Fahrdienstvermittler Uber ist laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg interessiert am Kauf des britischen Essenslieferdienstes Deliveroo. Uber sei in "vorbereitenden Gesprächen" über den Kauf des Start-up-Unternehmens für "mehrere Milliarden Dollar", berichtete Bloomberg am Donnerstag. Demnach ist Deliveroo rund zwei Milliarden Dollar wert. Uber wollte den Bericht nicht kommentieren.

