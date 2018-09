Grainau (AFP) Gut eine Woche nach dem Unfall während einer Notfallübung an der neuen Zugspitzseilbahn ist die schwer beschädigte Kabine geborgen worden. Diese sei am Freitag mit einer Geschwindigkeit von 0,1 Meter pro Sekunde die rund 280 Meter von der Unfallstelle bis zur Bergstation hochgezogen worden, teilte die Bayerische Zugspitzbahn am Freitag mit. "Der erste wichtige Schritt ist geschafft", erklärte Betriebsleiter Martin Hurm.

